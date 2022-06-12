الصدر يدعو نوابه لتقديم استقالاتهم من البرلمان

2022/06/12 | 19:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب.

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