تقرير أوروبي: ثلث دخل الجماعات الارهابية في الشرق الأوسط من بيع الاثار

2022/06/12 | 20:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع أن بي آر الاوربي انه وعلى الرغم من ان الجماعات الارهابية المسلحة في دول الشرق الاوسط قد تمول نفسها من خلال تجارة النفط المسروق وعمليات الاختطاف لطلب الفدية، لكن ما يقرب من ثلث دخل الجماعات الارهابية مثل داعش وهيئة تحرير الشام وغيرها يأتي من المتاجرة بالاثار المسروقة وبيعها.وذكر […]

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