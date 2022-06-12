توجيه عاجل من الصدر يخص استقالات نواب الكتلة الصدرية

2022/06/12 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، توجيها عاجلا بشأن استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وقال إعلام الصدر عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر توجيها عاجلا بشأن استقالات نواب الكتلة الصدرية".

أدناه نص الوثيقة:

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