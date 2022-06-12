ديالى تسجل أول إصابة بالحمى النزفية

2022/06/12 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بتسجيل اول إصابة بالحمى النزفية في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى شهدت تسجيل اول إصابة بالحمى النزفية لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من قرية السعادة جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف المصدر ان "المصاب كان يرقد في مستشفى بعقوبة العام ونقل على اثرها الى مدينة الطب في بغداد".

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