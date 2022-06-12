تهجير الأقليات في العراق

2022/06/12 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع غياب اي حلول او رؤية لدى الدولة العراقية حول تحسين وضع المجتمعات وخصوصا حماية الاقليات من التشرد والجوع يتجه العراق الى فقدان قيمته الاصيلة والتراثية والثقافية عبر خلوه منهم علما انه كان لتلك الاقليات دورا واضحا في رسم معالم الدولة العراقية الحديثة

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