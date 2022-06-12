2022/06/12 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: sO1fIKk-h0I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوشيال ميديا تتوشح بالسواد حزنا على رحيل"مؤيد البدري") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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