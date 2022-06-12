شاهد بالفيديو.. بعد ان مجد بصدام حسين وأُعتقل..زيارة مفاجئة لمنزل المهوال والحقيقة صادمة

2022/06/12 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ان مجد بصدام حسين وأُعتقل..زيارة مفاجئة لمنزل المهوال والحقيقة صادمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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