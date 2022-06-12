2022/06/12 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأحد، عن تشكيل لجنة لتحويل ملكية الأراضي المحيطة بمطار بغداد إلى هيئة الاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ترأس اجتماعاً ضم رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها النجار وعدداً من المدراء العامين المختصين من الوزارة والهيئة".

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "القرار المرقم 175 لسنة 2019 الخاص بتطوير هذه الأراضي وفقاً لقانون الأستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل المتعلق بتحويل ملكية الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى هيئة الإستثمار، بهدف المباشرة بأعمال إنشاء مشروع مدينة الرفيل".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث آليات الإسراع بالإجراءات الخاصة بتطبيق قرار التحويل، وضرورة تذليل كافة المعوقات والصعوبات الإدارية والفنية بهذا الشأن".

وتابع أنه "تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة مختصة شبيهه بمايطلق عليه (النافذة الواحدة) بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة ، للاشراف ومتابعة مراحل تنفيذ القرار على النحو الذي يضمن استكمال كافة الإجراءات المطلوبة وفق السياقات والتعليمات القانونية".

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