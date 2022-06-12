السيد الصدر يوجّه بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية الى رئيس البرلمان

2022/06/12 | 20:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجّه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال السيد الصدر في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة وجزاهم خيراً، كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن، لما أبدوه من وطنية وثبات..



وهم الآن في حل مني، جزاهم الله خير الجزاء”.



وأضاف: “هذا شكر خاص لإبن عمنا السيد جعفر الصدر، دامت توفيقاته الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء”.

وتابع السيد الصدر أن “هذه الخطوة تعد تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق”.

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