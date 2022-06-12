اجتماع لمناقشة استضافة العراق لخليجي 25

2022/06/12 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر اتحاد كأس الخليج العربي بكرة القدم، اليوم السبت، عقد اجتماع حول استضافة العراق لبطولة خليجي 25.

وقدم وفد التفتيش تقريراً عن زياراته لمدينة البصرة تمهيداً لإصدار القرار النهائي للاختيار بينها وبين الكويت لاستضافة البطولة.

وسيصدر يوم 30 من شهر حزيران الحالي القرار بأختيار البلد المستضيف للبطولة الخليجية.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الوفد الخليجي ابدى ارتياحه من تحضيرات العراق لاستضافة البطولة.

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