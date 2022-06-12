الاتحاد الدولي يعزي بوفاة حيدر عبد الرزاق

2022/06/12 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعثَ رئيسُ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الاحد، برقيةَ تَعزية إلى وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، لرحيلِ اللاعب الدوليّ السابق (حيدر عبد الرزاق).

وأبدى في برقيته عن "مُواساته لحادثِ رحيله، معبرا عن أخلَص التَعازِي في وفاةِ اللاعب الدوليّ السابق حيدر عبد الرزاق".

واضاف ، أن "الكلماتَ غير كافيةٍ للتعبيرِ عن الحزنِ الذي نشعرُ به في هذه الخسارة..



خلال مسيرتهِ المهنيّة كانَ حيدر عبد الرزاق يُتوج بانتظامٍ في العراق، وكان جزءاً من الفريقِ الوطنيّ الحائز على بطولةِ آسيا 2007، وعلى مُستوى الأنديةِ تمتعَ بمسيرةٍ ناجحةٍ في وطنه، لاسيما مع نادي الطلبة، وفي خارجِ بلده بشكلٍ رئيسيّ في قطر وسوريا ولبنان وأوزبكستان".وتابع "إنه أسطورةٌ لكرةِ القدم العراقيّة بإرثه وانجازاته، وفي شخصيّته الوَدودة وقيادته وشعبيته وصفاته الإنسانيّة التي سوف لن تُنسى وسنفتقدها حقاً".وافاد "بالنيابةِ عن المُجتمعِ الدوليّ لكرةِ القدم، أودُ أن أُعرب عن أعمَق تعاطفنا مع الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم وعائلة حيدر وأصدقائه ومحبيه، وأن أفكارنا معكم دائماً".

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