2022/06/12 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: odGTy_-BUsQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يعلن رسميا دعوة كتلته للاستقالة.. و امريكا بتوجه جديد في العراق | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يعلن رسميا دعوة كتلته للاستقالة.. و امريكا بتوجه جديد في العراق | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).