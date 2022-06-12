قانوني لـ”ايرث نيوز”: لا قيمة قانونية لاستقالة نواب الكتلة الصدرية

2022/06/12 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير القانوني محمد سلمان، اليوم الأحد، انه لا قيمة قانونية لاستقالة نواب الكتلة الصدرية الجماعية، فيما بين سبب ذلك.وقال سلمان، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “بحسب قانون رقم (49) لسنة 2007 تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، تسري الفقرة أولا من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو […]

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