"لتخليص العراق".. الصدر يوجه نواب كتلته لتسليم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان

2022/06/12 | 20:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد فشل تشكيل "حكومة أغلبية" بعد ثمانية أشهر من الانتخابات النيابية، معتبرا أنها "تضحية من أجل الوطن".

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