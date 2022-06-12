2022/06/12 | 20:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6N6XQbd0Lr0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | مزاد البنك المركزي العراقي يتجاوز المليار دولار في اسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | مزاد البنك المركزي العراقي يتجاوز المليار دولار في اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).