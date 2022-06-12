2022/06/12 | 20:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d67QR35tkdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | الميزان التجاري بتأرجح.. والمواطن اكثر المتضررين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار | الميزان التجاري بتأرجح.. والمواطن اكثر المتضررين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).