2022/06/12 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F-TAgXHgN1Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | الحلبوسي يوقع استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | الحلبوسي يوقع استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).