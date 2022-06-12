شاهد بالفيديو.. بحيلة ذكية..موظف حكومي ببغداد يختلس من دائرته 25 مليون

2022/06/12 | 20:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحيلة ذكية..موظف حكومي ببغداد يختلس من دائرته 25 مليون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 04HMixddXmA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحيلة ذكية..موظف حكومي ببغداد يختلس من دائرته 25 مليون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحيلة ذكية..موظف حكومي ببغداد يختلس من دائرته 25 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).