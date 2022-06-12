الحلبوسي يوافق على استقالة نواب الكتلة الصدرية

2022/06/12 | 20:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قد وجّه اليوم الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال السيد الصدر في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم خيراً كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات..



وهم الآن في حل مني جزاهم الله خير الجزاء”.



وأضاف: “هذا شكر خاص لإبن عمنا السيد جعفر الصدر دامت توفيقاته الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء”.

وتابع السيد الصدر أن “هذه الخطوة تعد تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق”.

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