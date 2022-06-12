تشريع جديد بشأن

2022/06/12 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن اتفاق بشأن مبدأ تشريع سلامة السلاح، الأحد، الذي يتضمن "موارد الصحة النفسية اللازمة، ويحسن السلامة المدرسية والدعم للطلاب".

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