2022/06/12 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا في منزل العامري عقب استقالة الكتلة الصدرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/12 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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