2022/06/12 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تعهد السعودية بتقديم 10 ملايين دولار لمواجهة خطر الناقلة "صافر" باليمن، وتعليق دبلوماسي أمريكي على زيارة قرداحي للعراق، وفيديو لحظة غرق سفينة سودانية محملة بآلاف الأغنام، مرورًا بسلسلة المطاعم الروسية الجديدة التي تحل محل ماكدونالدز، وتشريع جديد لـ"شراء الأسلحة" في أمريكا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: قرار سعودي بشأن الناقلة "صافر".. وماكدونالدز أصبح "فوكسنو إي توشكا" في روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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