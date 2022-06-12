ارتفاع إصابات كورونا 20 بالمئة خلال أسبوع في الاردن

2022/06/12 | 21:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا بالأردن، عادل البلبيسي، عن تسجيل 402 إصابة جديدة بكورونا، بارتفاع حوالي 20 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي.وقال البلبيسي، في تصريحات الأحد، إنه لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأسبوع الحالي رقم 23.وأشار البلبيسي إلى أن عدد فحوصات PCR التي تم إجراؤها خلال […]

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