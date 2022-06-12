“دون اصابات بشرية”.. الدفاع المدني يعلن تمكنه من إخماد حريق داخل سوق تجاري ومنزل في بابل

2022/06/12 | 21:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، تمكنها من إخماد حريق اندلع داخل سوق تجاري ومنزل في محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “فرق الدفاع المدني وبمشاركة 6 عجلات إطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل محل تجاري مسقف بقواطع خشبية من جريد النخيل داخل سوق (المسقف) في مركز محافظة بابل”، مشيرة الى “امتداد النيران وحرقها أحد المنازل القريبة من موقع الحادث”.

وأضاف البيان، أن “فرق الدفاع المدني أحاطت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المحال التجارية القريبة في السوق التجاري المزدحم”، لافتا الى أن ذلك “تم بالتزامن مع عمليات إخلاء العائلة الساكنة وإخماد النيران في المنزل المشتعل لتنهي أعمالها من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية“.

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