2022/06/12 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي بعد التجمع في منزل العامري

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