بالوثيقة.. توجيهات جديدية من الصدر

2022/06/12 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاحد، توجيهات جديدة بشأن المقرات التابعة له.

وذكر مكتب الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "حسب توجيهات، مقتدى الصدر، تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية".

وبين أنه "يتم استثناء بعض المؤسسات التابعة له".

وفي وقت سابق، وقع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بعد أصدار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توجيها عاجلا بتقديم استقالاتهم.

ادناه المؤسسات المستثناة:

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