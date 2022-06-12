تقديرات الجولة الأولى: حزب ماكرون على طريق

2022/06/12 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في موقع جيد ليظل القوة السياسية الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه قد لا يحقق الغالبية المطلقة، بحسب تقديرات أولية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد.

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