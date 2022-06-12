ليفربول يبرم أغلى صفقة في تاريخه

2022/06/12 | 21:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول الإنجليزي، حسم صفقة ضم المهاجم الأوروغواياني، داروين نونيز، نجم فريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم.وكتبت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية الشهيرة، أن نونيز متواجد حاليا في إسبانيا، ويستعد للسفر خلال الساعات المقبلة إلى إنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي صباح غد الاثنين، في مدينة ليفربول.بينما […]

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