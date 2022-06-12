السيد الصدر يوجه بغلق المؤسسات التابعة للتيار ويستثني 6 منها

2022/06/12 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري.وقال المكتب الخاص للسيد الصدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) فقد تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية باستثناء المؤسسات المدرجة أدناه:1.مؤسسة المرقد الشريف بكافة مفاصلها الإدارية.2.مكتب السيد الشهيد قدس سره/ النجف الأشرف.3.المكتب الخاص.4.هيئة تراث السيد الشهيد قدس سره.5.براني السيد الشهيد (المتحف).6.مشروع البنيان المرصوص".وأضاف، "على المؤسسات الست المذكورة أعلاه الاستمرار بعملها حسب السياقات الادارية المعمول بها سابقاً".

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