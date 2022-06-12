سلطة الطيران المدني :مطاراتنا جاهزة لتفويج الحجاج العراقيين عبر المنافذ الجوية

2022/06/12 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بين رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي ، اليوم الأحد، جاهزية المطارات العراقية لتفويج الحجيج العراقيين عبر المنافذ الجوية في البلاد ومجموعة من التسهيلات والخدمات الاستثنائية والتي ستقدم للحجاج العراقيين لهذا العام والتي من المؤمل انطلاق أولى الرحلات الجوية، سيكون ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم 2022/6/14 .

وتابع في بيان : هناك تنسيق عالي المستوى مع الهيئة العليا للحج والعمرة والمطارات العراقية والجهات الساندة فيه من أجل إنجاز خطة التفويج إلى الديار المقدسة للموسم الحالي 2022 ، من خلال استنفار جهود الملاكات الفنية والهندسية وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للحجيج العراقيين عبر وصول باصاتهم أمام صالات المطار مباشرة وعن طريق صالة نينوى وتذليل جميع المعوقات أمام مغادرتهم وعودتهم بسلام وأمان.

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