بايت دانس تستعد للتوسع في الواقع الافتراضي

2022/06/12 | 22:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تستعد شركة بايت دانس، الشركة الأم لشركة تيك توك، لدخول سوق الولايات المتحدة بمنتج آخر، وبدأت الشركة بتجميع فريق من موظفي بيكو في الساحل الغربي، مع التركيز بشكل كبير على ترخيص المحتوى بالإضافة إلى تسويق أجهزتها للمستهلكين في الولايات المتحدة.وتتواصل الشركة أيضًا مع منتجي محتوى الواقع الافتراضي، وهي على استعداد لدفع الكثير […]

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