المفوضية: بدلاء نواب الكتلة الصدرية الذين كانوا أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية

2022/06/12 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات في العراق، الأحد 12 حزيران

2022، على تقديم نواب الكتلة الصدرية

استقالاتهم من مجلس النواب، فيما كشفت

عن مفاجأة بشأن البدلاء، الذين سيأخذون

مكانهم في المجلس.

وج

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