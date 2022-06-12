لم تنتهِ بعدُ حرب (داعش) التكفيرية؟!

2022/06/12 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

لم تنتهِ حرب الدواعش وأن خمد أوارها

ظاهرياً، ورغم خمود الموت المجاني وضع

المؤمنون والناس على مختلف أديانهم

وطوائفهم رؤوسهم بين أكفهم من فرط هول

الدماء التي أُرهقت بدون حساب حتى شملت

ك

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