الكتلة الصدرية تعلق بعد الاستقالة الجماعية لنوابها: انسحابنا نهائي

2022/06/12 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب المستقبل عن الكتلة الصدرية مهند الخزعلي، الاحد، ان قرار الاستقالة من مجلس النواب لنواب الكتلة الصدرية لا رجعة فيه، مبينا ان البقاء في عملية سياسية بائسة يشترك فيه الجميع غير ممكن.

وقال الخزعلي في حديث لـ (لبغداد اليوم) ان "الشركاء يصرون على حكومة توافقية وبتالي نحن لانريد ان نشارك اي طرف حكومة توافقية فاشلة لذلك لزاما الانسحاب وترك الاخرين ان يشكلوا الحكومة وان يتحملوا مسؤوليتها" .

وبين الخزعلي ان "التيار أطلق مبادرة سابقة لأشراك 40 نائبا من الإطار مع التيار لتحمل مسؤولية ادارة الحكومة لكن الشركاء الا ان الإطار اصر على المشاركة ككيان مكتمل".

وتابع ان "زعيم التيار الصدري أصر على تشكيل حكومة اغلبية وطنية نتحمل المسؤولية فيها لنقدم وجه اخر من الخدمات للمواطنين وهذا الامر لم يلق القبول من الشركاء".

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