لدفع فاتورة الحرب.. تساؤلات

2022/06/12 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدء روسا هجومها العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرضت دول غربية، ومن بينها الولايات المتحدة، سلسلة من العقوبات في محاولة لوقف آلة الحرب وهو ما لم يحدث حتى الآن

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