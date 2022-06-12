مشعان الجبوري يرسم خارطة العملية السياسية بعد انسحاب الصدر

2022/06/12 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قال النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، أن حكومة مصطفى الكاظمي ستبقى، فيما يحل البرلمان نفسه للذهاب إلى انتخابات مبكرة في العام المقبل.ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما وافق الأخير على طلبات الاستقالة وذلك بعد وقت […]

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