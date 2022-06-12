وزير الدفاع يصل إلى جمهورية مصر العربية

2022/06/12 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن وصول وزيرها جمعة عناد، إلى جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وصل الى جمهورية مصر العربية، يوم السبت ١١ حزيران ٢٠٢٢، وكان في استقباله القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، حيث أجريت للوزير مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين".وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء الذي جمع السيد وزير الدفاع بالسيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري مناقشة عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك، خاصة التعاون في المجال العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين".وأشاد وزير الدفاع بحسب البيان، بـ"دور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولي ودورها الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".من جانبه أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري على "اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية".وأضاف البيان، أن " الزيارة التي تستغرق يومين تشمل زيارة الى النصب التذكاري للجندي المجهول ووضع اكليل من الزهور على النصب،وزيارة الى مصنع 200 الحربي واللقاء بوزير الدولة للإنتاج الحربي، إضافة لزيارة كلية القيادة والأركان واللقاء مع مدير الكلية"، مبينة أنه "رافق وزير الدفاع عدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع إضافة الى حضور السفير والملحق العسكري العراقي بالقاهرة".

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