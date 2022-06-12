2022/06/12 | 22:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، على تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب، فيما كشفت عن مفاجأة بشأن البدلاء، الذين سيأخذون مكانهم في المجلس.

وجاءت استقالة نواب الكتلة الصدرية، استجابة لدعوة وجهها إليهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حيث وقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على الاستقالات، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري.

وقال مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “المفوضية لم تتسلم حتى اللحظة، أي شيء رسمي بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، كي تقدم البدلاء عنهم لمجلس النواب، لغرض أداء اليمين الدستورية”.

وأضاف المصدر، أن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية، سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية، بعيداً عن انتماء المرشح لأي كتلة كانت”.



لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات أكد أن بديل أي نائب يكون الذي يليه بأعلى الأصوات، بعيداً عن الكتلة التي ينتمي إليها”.

وأشار إلى أن “المفوضية ستقوم بجمع الأسماء والأرقام لبدلاء نواب الكتلة الصدرية، فهم حتى الآن غير معرّفين، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، وبعد تسلم استقالة النواب بشكل رسمي، للبحث عن البدلاء في كل دائرة انتخابية استقال منها نائب عن الكتلة الصدرية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الإنتخابات تعلّق على تقديم نواب الكتلة الصدرية.. و”مفاجأة بشأن البدلاء”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الإنتخابات تعلّق على تقديم نواب الكتلة الصدرية.. و”مفاجأة بشأن البدلاء”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).