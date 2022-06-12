شاهد.. تناقل فيديو للحظة صفع رجل لامرأة على وجهها بالصين

2022/06/12 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة المحلية في بيان إن 9 أشخاص اُعتقلوا في الصين في أعقاب هجوم على أربع نساء في مدينة تانغشان الشمالية.

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