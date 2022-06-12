مصدر في مفوضية الانتخابات يوضح آلية استبدال نواب الكتلة الصدرية بعد استقالتهم

2022/06/12 | 22:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اوضح مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، الاحد، آلية اختيار النواب البدلاء بعد استقالة الكتلة الصدرية البرلمانية.وذكر المصدر في تصريحات تابعتها /المعلومة/، ان “المفوضية لم تتسلم حتى اللحظة، أي شيء رسمي بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، كي تقدم البدلاء عنهم لمجلس النواب، لغرض أداء اليمين الدستورية”.واضاف ان “بدلاء نواب الكتلة الصدرية، سيكونون […]

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