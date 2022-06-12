2022/06/12 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنون الجميلة تظفر بميدالية فضية من الجامعات الآسيوية البصرة – الزمان حازت كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة على الميدالية الفضية من أصل افضل ثمان جامعات في آسيا خلال قمة الجامعات الآسيوية المنعقدة في اليابان ليشكل هذا الترشيح انجازا تأريخيا لجامعة البصرة ولكلية الفنون الجميلة.وجائت الجائزة في مجال الابتكار والتميز في الفنون عن مشروع […]

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