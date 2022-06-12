بغداد تستضيف أسبوع السينما الإيرانية

2022/06/12 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار

العراقي حسن ناظم، اليوم الأحد، أن

بغداد ستستضيف الأسبوع السينمائي

الإيراني قريباً.

وقال الوزير ناظم في مؤتمر صحفي عقده،

اليوم، في العاصمة الايرانية طهران، مع

نظيره

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