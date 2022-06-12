الصدر يوجه بغلق مكاتب التيار الصدري ومكاتب النواب في المحافظات كافة

2022/06/12 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر، اليوم الاحد عن اغلاق جميع

المؤسسات التابعة للتيار الصدري في

المرحلة الحالية.

وقال المكتب في بيان صحفي انه “حسب

توجيهات مقتدى الصدر فقد تقرر غلق جميع

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