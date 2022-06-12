2022/06/12 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الكتلة الصدرية ينشر صورة لاستقالته

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