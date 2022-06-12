2022/06/12 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن عزم هيئة الحشد الشعبي إقامة أكبر استعراض عسكري بمناسبة تأسيس الحشد في معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي، مبينا ان الحشد اتخذ إجراءات امنية غير مسبوقة لمنع أي استهداف للمعسكر.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)،ان" معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي يعد اهم المقرات لقيادة محور ديالى في الحشد الشعبي قرب ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) يشهد استنفارا امنيا غير مسبوق كونه سيشهد اقامة اكبر استعراض عسكري للحشد على مستوى العراق احتفالا بذكرى فتوى المرجعية الدينية في مواجهة داعش الارهابي بعد احداث حزيران 2014 والتي كانت السبب في تشكيل الحشد".

واضاف الحسيني، ان" الاستنفار الامني اجراء احترازي وليس هناك ما يدعو للقلق مؤكدا بان الاستعراض سيكشف قدرات الحشد الشعبي وتنوع صنوفه التي باتت تمثل اهم خطوط حماية امن العراق بكل مكوناته واطيافه".

وتأسس معسكر الشهيد ابو منتظر قبل أكثر من 40 سنة وكان يسمى معسكر أشرف وهو تابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة قبل اخراجها من البلاد قبل سنوات ثم تحول بعد ذلك كمقر اساسي لتحرير مناطق شمال ديالى بعد 2014 ويلقبه البعض الصحراء كونه يمتد على مساحة 20 الف دونما في قلب بادية ذات بيئة صحراوية لكنها تنعم بالأشجار المترامية بـ" اللؤلؤة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اللؤلؤة البيضاء" بانتظار الاستعراض الأكبر وسط تشديد أمنى غير مسبوق في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اللؤلؤة البيضاء" بانتظار الاستعراض الأكبر وسط تشديد أمنى غير مسبوق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).