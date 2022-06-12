2022/06/12 | 22:38 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قبول استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان.. مقتدى الصدر يصدر أوامر جديدة (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/12 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قبول استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان.. مقتدى الصدر يصدر أوامر جديدة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قبول استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان.. مقتدى الصدر يصدر أوامر جديدة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).