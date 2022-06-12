العذاري يدعو الى مساندة قرار الصدر قولاً وفعلاً

2022/06/12 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} .سيدنا وقائدنا بإسمي وبأسم جميع الأخوات والأخوة الأعزاء في الكتلة الصدرية نقدم شكرنا وامتنانا لك قائدنا لما قدمته وتقدمه للعراق وشعبه ونسأل الله ان لا نكون قد قصرنا بعملنا وواجبننا وإننا سوف نكون دوماً جاهزين لأي تكليف تأمرنا به.ولا يفوتني ان أتقدم بالشكر […]

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