"قذائف التهديد المباشر".. تحرك جديد من كوريا الشمالية

2022/06/12 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت على ما يبدو قذائف مدفعية في البحر، يوم الأحد، بعد أيام من إعلان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الرغبة في تعزيز القوة العسكرية لبلاده

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