تحذير نيابي من حكومة تصريف الاعمال: تحاول السيطرة على الوفرة المالية

2022/06/12 | 22:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية رفيق الصالحي، اليوم الأحد ، من محاولات حكومة تصريف الاعمال للسيطرة على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط.وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ومن خلال قانون الأمن الغذائي تحاول الاستحواذ على الوفرة المالية المتحققة من العائدات النفطية خلال […]

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