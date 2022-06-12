بالوثيقة.. نص استقالة رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري

2022/06/12 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتنشر وكالة الانباء العراقية (واع) نص استقالة رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري من عضوية مجلس النواب الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وجاء نص الاستقالة: "أرجو التفضل بالموافقة على قبول استقالتي من عضوية مجلس النواب العراقي".كما قدم العذاري، شكره الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، والى اعضاء الكتلة الصدرية النيابية .وقال العذاري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "بإسمي وبأسم جميع الأخوات والأخوة الأعزاء في الكتلة الصدرية نقدم شكرنا وامتنانا لك قائدنا لما قدمته وتقدمه للعراق وشعبه ونسأل الله ان لا نكون قد قصرنا بعملنا وواجبننا وإننا سوف نكون دوماً جاهزين لأي تكليف تأمرنا به". وأضاف: "ولا يفوتني ان أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأبطال رجالاً ونساءًا من نواب الكتلة الصدرية الذين كانوا نعم الناصر والمعين وكانوا على قدر عالي من المسؤولية والانضباط" .وتابع: "ومن هنا اقول على الجميع ان يعلن عن مساندته لقرار سماحة السيد القائد قولاً وفعلاً ."

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